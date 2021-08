SARONNO – Strada chiusa e vigili del fuoco mobilitati ieri sera per una vetrata pericolante in via Iv novembre a pochi passi dal palazzo comunale.

A dare l’allarme alcuni saronnesi che hanno contattato il numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno effettuato un sopralluogo dall’interno del palazzo e poi si sono occupati di mettere in sicurezza la vetrata.

Per evitare rischi per passanti o vetture di passaggio, ma anche perchè i mezzi dei pompieri occupavano parte della carreggiata, via Iv novembre è stata chiusa da una pattuglia della polizia locale all’altezza dell’incrocio con via Cesati.

L’emergenza è stata rapidamente risolta senza che si registrassero danni o feriti.