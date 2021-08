CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Anche l’associazione solidale di Ceriano Laghetto Ecolandia ha portato il suo supporto al presidio che da settimane protesta davanti la Gianetti Ruote.

Gli operatori dell’associazione cerianese hanno visitato gli operai del presidio portando il sostegno anche dei più piccoli: anche i bambini sono andati in visita in occasione della settimana dell’amicizia, solidarietà e inclusione, portando con sé uno striscione con un arcobaleno di piccole mani, ora appeso alla cancellata dell’azienda.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(in foto: i bambini di Ecolandia alla Gianetti Ruote)

05082021