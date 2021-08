Danni e inciviltà: preso il responsabile dell’incidente

LIMBIATE – Una manovra imprudente messa in atto ad una velocità pericolosa ha provocato, nella notte di domenica 1 agosto, al danneggiamento di una barriera di protezione in viale dei Mille.

Naturalmente il responsabile non si è fermato né, a posteriori, si è presentato al comando di polizia locale per l’autodenuncia, ma si è dato alla fuga.

Grazie alle telecamere, è stato però individuato il responsabile, al quale saranno addebitate le spese di tutte le riparazioni necessarie.

Altri incivili sono invece stati segnalati al parchetto di via Sottocorno, preso di mira da maleducati che, dopo aver consumato generi alimentari in comunità al parco, gettano sacchetti, scatole di pizza, bottiglie di birra, dentro ai cestini fino a farli straripare e a far uscire tutta la sporcizia che, complice il vento, viene trascinata per tutto il parco.

