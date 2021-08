ROMA – CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – Sono state fissate le date delle prossimi elezioni amministrative che quest’anno, nel Saronnese, interessano i comuni di Cislago e Caronno Pertusella.

Il decreto che fissa la data è stato firmato nelle ultime ore dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Le urne saranno aperte domenica 3 e lunedì 4 ottobre con l’eventuale turno di ballottaggio già calendarizzato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Secondo i dati riportati da Skynews sono oltre 12 milioni di cittadini andranno alle urne per eleggere i sindaci in 1.162 Comuni, a cui si aggiungeranno quelli delle regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia. In tutta Italia i Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia – ivi comprese le sfide clou tra i candidati alla poltrona di prima cittadino a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli – e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Come detto nel Saronnese saranno chiamati alle urne gli elettori di Caronno Pertusella per designare il successore di Marco Giudici e a Cislago per al momento è commissariato.

