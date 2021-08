Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (8 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Ho deciso di fotografare mio nonno, una persona semplice e comune. Una persona che ogni giorno si alza pensando a curare e a sistemare il suo orticello, per poi passare da suoi nipoti a portare, come lui dice, ‘il cibo buono e salutare.

Dal 1981 è proprietario del negozio CENTRO OTTICO MORETTI in Via S.Giuseppe 37. Lui ti mette subito a tuo agio e con il suo bel negozio è una sola cosa. Lo gestisce con professionalità, cura e cortesia.

Il “Mastro di chiavi” e “Guardia di porta” dei parchi saronnesi. Per tutti, genitori, bimbi e ragazzi lui è “solo” IL CARLO; senza Carlo non c’è il parco.

Classe 1993, fin da giovanissimo è volontario in diverse associazioni nel campo culturale e politico, ed ha ottenuto riconoscimenti fino all’attuale carica di presidente del Rotaract di Saronno.

Ferdinando Greco è un artista saronnese. Pittore d’arte contemporanea che vive e lavora a Saronno. Questo scatto è l’immagine profilo di sito e social; un ponte tra due generazioni: padre e figlia.

