SOLARO – Una massiccia pulizia dell’area boschiva tra Solaro e Limbiate è stata effettuata a fine luglio dal Parco delle Groane.

Le segnalazioni dei cittadini hanno permesso di individuare uno scarico abusivo di rifiuti vari, probabilmente accumulati per importanti lavori in casa, nella zona di corso Europa, tra Solaro e Limbiate, lontano dalla via trafficata ma nella zona interna dei boschi.

Il parco delle Groane ha così organizzato una mattinata di pulizia, che ha portato a riempire ben due autocarri di rifiuti, che sono stati quindi conferiti alla piattaforma ecologica limbiatese di via XX Settembre. L’area è stata perfettamente pulita e restituita alla sua normalità.

Sono in corso le indagini incrociate avviate per individuare i responsabili. “Un ringraziamento particolare – commentano dal Parco – va ai volontari del Parco, alla Polizia Locale e a tutti i cittadini e amici che, con le loro segnalazioni, ci permettono interventi mirati”.



05082021