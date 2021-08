SARONNO – Per la stazione di “Saronno centro” è in arrivo una nuova velostazione, che andrà a raddoppiare il numero dei posti-bici accessibili. E’ il frutto di un accordo tra il Comune di Saronno e Ferrovienord, concluso nei mesi scorsi per procedere nel recupero delle aree ferroviarie; in quest’ambito è stata chiarita la necessità di una nuovo spazio dedicato al parcheggio delle biciclette, in aggiunta all’area nel retrostazione inaugurata bel 2016 che conta 100 posti-bici in un’area recintata e videosorvegliata.

Il nuovo spazio sorgerà, invece, nelle prossimità dei binari tronchi, a margine della stradina ciclopedonale che collega via Milano con la stazione ferroviaria.

I posti-bici, nei pressi della ferrovia, sono sempre molto ricercati dagli utenti: soprattutto in periodo scolastico, è raro trovare posti liberi tra le rastrelliere posizionate nei pressi della stazione, di cui l’Amministrazione civica ha anche incrementato il numero in tempi recenti.

(in foto: la velostazione nel retro del complesso ferroviario comprensiva di cento posti-bici)

05082021