SARONNO – Da alcune settimane proseguono i lavori nel cantiere tra via Don Volpi e via Montoli per la costruzione del Distretto innovazione sociale e solidale. Si tratta di un progetto di Fondazione Cls, finalizzato a creare un quartiere interamente dedicato alla solidarietà, dove accogliere persone affette da disabilità psichica (autismo, disturbo mentale) e fornire loro un impiego nel settore degli imballaggi.

Ora il Distretto si sta espandendo: gli spazi della comunità alloggio dovrebbero dare una casa a 85 persone, raddoppieranno gli spazi per l’inserimento lavorativo. In programma anche di dare lavoro ad altri disabili – il triplo, rispetto ai 55 oggi avviati al lavoro. Triplicheranno anche gli spazi dedicati ai disabili autistici, in cui si progetta di accogliere anche bambini, per un totale di 40 posti disponibili, contro i 12 oggi occupati. Arriveranno anche nuove infrastrutture, tra cui una mensa e una sala polifunzionale per favorire momenti di socialità.

“Abbiamo assunto 71 disabili – comunicano da Fondazione Cls – che con i loro stipendio ora danno sostegno alle rispettive famiglie e contribuiscono al benessere sociale così che il disabile diventa una risorsa non un peso; abbiamo sostenuto nel processo di formazione all’autonomia 48 disabili rendendoli soggetti attivi nel contesto sociale; abbiamo accolto nella casa famiglia 17 disabili senza più casa né riferimenti familiari ed ora hanno la loro casa ricca di attenzione e calore umano. Abbiamo assunto 43 persone abili: educatori, psicologi, lavoratori, per sostenere e condividere queste attività”.

Molto consistenti gli investimenti per la realizzazione del progetto, che prevede finanziamenti da enti pubblici e privati, singoli cittadini e dall’attività all’interno dello scatolificio che, ormai, prosegue da quasi quarant’anni.

04082021