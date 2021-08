CISLAGO – Sarà lo Sport Village Cislago a gestire il nuovo stadio di viale Dello Sport e il vecchio centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII.

Grazie allo spirito di iniziativa del presidente del Cistellum Calcio Mirko Mantegazza, in due settimane è stata messa in piedi una realtà territoriale costituita da associazioni, cooperative e società sportive locali (con la Bellissima Terra Cooperativa come capofila) che ha partecipato al bando di assegnazione vincendolo.

Lo Sport Village Cislago è composto da Cistellum Calcio 2016, Como Women, Cistellum Azzurra Mozzate, Cistellum Volley, i gruppi appartenenti al Comitato Cistellum Sport e la Cooperativa Bellissima Terra, capace di dare una connotazione sociale al progetto presentato in occasione del bando. La Cooperativa vanta, infatti, la gestione, con una formula simile, del Polo Est Village in Romagna.

(foto archivio centro sportivo)