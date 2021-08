LAZZATE – Secondo appuntamento con “LazzatEstate” la versione “nel pieno rispetto delle norme anti-covid” dall’amatissimo evento dedicato alla festa patronale di San Lorenzo una vera e propria tradizione lazzatese. L’appuntamento è fissato per sabato 7 a martedì 10 agosto.

La kermesse “regina dell’estate”, in passato nota con il nome di “Vacanze nel Borgo” o “Lazzate nel Borgo” ha cambiato nome ma si conferma un evento imperdibile e tutto da vivere, promettono gli organizzatori ovvero il Comune di Lazzate in collaborazione con Ardor Lazzate e le altre associazioni del territorio ossia Ac Ardor, Moto Club, Lazzate Volley, Enalcaccia Roccolo, Gap Avis e altri ancora. In ossequio alle disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus, l’evento prevede l’ingresso al ristorante all’aperto, che sarà ubicato come di consueto in piazza Papa Giovanni XXIII, solo su prenotazione. Prenotazione che potrà essere acquisita comodamente on-line attraverso il sito www.borgoinfesta.eu.

Il Ristorante aprirà tutte le sere dalle 19. Come sempre, assai gustosa la proposta della cucina del grande ristorante in piazza. Quest’anno, peraltro, ci saranno nuovi piatti da ghiotti intenditori: ad esempio, casonsei alla bergamasca e pizzoccheri valtellinesi, senza dimenticare i cavalli di battaglia come paella alla valenciana, fritto misto di pesce, spiedo bresciano e stinco di maiale al forno. “Non si tratta della solita grande festa estiva, a causa dell’emergenza sanitaria ancora non superata, ma ci tenevamo comunque a offrire momenti di sano svago e divertimento ai tanti lazzatesi che non potranno andare in ferie, nel pur rigido rispetto delle regole” ha spiegato il sindaco Loredana Pizzi.

(foto del primo weekend di Edio Bison)