Lomazzo al cinema: presentato il docufilm Soul travel

L’artista lomazzese di recente ha fatto parte della giuria della sesta edizione del Ferrara Film Festival e ora è di nuovo sotto i riflettori in un contesto di prestigio. L’occasione è la presentazione del suo ultimo lavoro “Soul Travel”, un viaggio verso il Kilimangiaro, ma anche un viaggio interiore. «Abbiamo presentato il film, che non è in concorso, al padiglione Italiano, con l’obiettivo di promuoverlo ulteriormente – spiega la stessa Guia Zapponi – per dargli un respiro internazionale».