SARONNO – Dal ministero dell’Istruzione arriveranno a Saronno 1,2 milioni di euro per la scuola dell’infanzia Collodi e 1,1 milioni di euro per l’asilo nido Marcello Candia. Insomma per i due istituti del quartiere Prealpi è in arrivo un profondo intervento di riqualificazione.

Ma partiamo dall’inizio. Il Miur ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Sono stati messi a disposizione 700 milioni di euro per finanziare oltre 460 progetti.

Tra questi due saronnesi: quello per la scuola materna Collodi e quello per l’asilo nido Candia entrambi nel quartiere Prealpi. Entrambi edifici che fanno i conti da tempo con diversi problemi strutturali.

Della necessità di questi interventi ha parlato nell’ultima seduta di consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni anticipando la volontà di procedere con una serie di interventi di sistemazione della copertura e rinnovamento delle caldaia. I fondi ministeriali, che prevendono con cofinanziamento del comune, saranno utilizzati proprio per messa in sicurezza, riqualificazione completa di tutta la scuola a partire dall’impianto termico, nuovi serramenti e un nuova copertura dell’edificio.