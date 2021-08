il vicesindaco di Ceriano Laghetto, ed esponente locale della Lega, Dante Cattaneo, ricorda questa vicenda. GROANE – “R apine ai ciclisti nel Parco Groane, a pochi passi dalla sede dell’ente parco: arrestata l’ennesima “risorsa” marocchina di 30 anni! Grazie ai carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che, insieme ai colleghi carabinieri di Solaro, hanno arrestato il responsabile delle rapine violente nei confronti dei ciclisti che attraversavano il Parco delle Groane. L’uomo era solito nascondersi in mezzo alla fitta vegetazione, attendeva il momento giusto per balzare fuori e aggredirle con inaudita violenza. Almeno 5 gli episodi di rapina denunciati nell’ultimo mese, tutti avvenuti sulla ciclabile: molte vittime sono finite in ospedale a causa delle percosse ricevute”. Cosìicorda questa vicenda.

“Dai barconi alle rapine e percosse ai nostri anziani e donne: ora è in carcere a Monza. Ma quando andremo al nocciolo del problema, bloccando gli sbarchi illegali? Le nostre forze dell’ordine stanno facendo un lavoro encomiabile, a tratti commovente. Ma non può essere scaricata su di loro e sui cittadini questa folle “non” gestione dell’immigrazione e non difesa dei confini” conclude Cattaneo.

(foto: al centro, Dante Cattaneo, con gli agenti della polizia locale che pattugliano le Groane)

06082021