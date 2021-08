Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (10 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Emanuela è una maestra della scuola dell’infanzia. Sceglie ogni giorno, da diversi anni, di prendersi cura, accogliere ed educare i bambini e le future donne e uomini che abiteranno Saronno.

Serena è la mia maestra del post scuola, io le ho fatto questa foto perché mi piacciono i suoi occhi. Ho 8 anni e faccio la seconda elementare

Saronno le deve molto: in Comune si è sempre occupata di cultura, scuola, pari opportunità. Oggi è Presidente di Unitre. Ma mi piace ricordare il suo primo lavoro: Direttrice della Biblioteca Civica.

Ricercatrice presso l’Università dell’Insubria. In prima linea contro il Covid, effettuando ricerche presso Ospedali e mezzi di trasporto pubblici, per collaborare a garantire la nostra sicurezza.

Responsabile della Pastorale Giovanile dal 2011, don Fede si occupa soprattutto dell’educazione dei ragazzi e dei giovani delle sei parrocchie, degli scout e dei suoi studenti, senza risparmiarsi mai.

