VARESE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Servizio meteo regionale riguardo le previsioni meteo per il weekend.

Per la giornata di domani, sabato 7 agosto, sono previste correnti in quota da sud ovest via via più umide ed instabili per la discesa di una saccatura sulla Francia.

Già dal mattino, possibili primi rovesci o isolati temporali su Alpi e Prealpi, in particolar modo settori occidentali. Dal pomeriggio crescente instabilità con aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, isolati sulla Pianura, fino a divenire alta dalla sera, quando i fenomeni potranno risultare anche intensi. Sui settori di nord ovest sono previsti accumuli di pioggia elevati e diffusi.

La previsione del passaggio perturbato è al momento caratterizzata da una forte incertezza sia per quanto riguarda la tempistica dei fenomeni, sia per quanto riguarda la loro localizzazione e distribuzione spaziale.

Tendenza per domenica otto agosto: transito della saccatura con tempo instabile in particolar modo tra notte e mattino. Possibili

rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi, Prealpi (specie settori di Nordovest) e alta pianura, meno probabili sulla bassa

pianura.

(foto d’archivio)

07082021