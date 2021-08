GERENZANO / SOLARO – Cade della moto e finisce all’ospedale, è successo oggi alle 13 in via Rovello a Gerenzano, involontario protagonista dell’accaduto un ragazzo di 18 anni, che è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese e trasportato all’ospedale di piazzale Borella a Saronno. Ha riportato lesioni non gravi. Per chiarire la dinamica del sinistro sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Due incidenti stradali oggi a Solaro. Alle 10.20 in via Roma lo scontro fra due automobili, un uomo di 41 anni è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce viola, non è apparso in gravi condizioni.

Sempre a Solaro oggi alle 18 in via Mazzini è stato investito un pedone; a restare ferita una donna di 48 anni, soccorsa da una ambulanza della Croce viola e trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, non è apparsa in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti del caso.

(foto archivio)

07082021