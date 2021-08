Gilli:”È un’invenzione che il cimitero per animali debba essere collocato in via Milano”

Gilli:”È un’invenzione che il cimitero per animali debba essere collocato in via...

SARONNO – “Mi preme sottolineare che nella mozione di cui si tratta non sta scritto da nessuna parte che l’area per il seppellimento di animali da compagnia debba essere collocata all’interno del Cimitero Maggiore di Via Milano. Questa è un’invenzione”.

Inizia così l’intervento del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito all’intervento di alcuni saronnesi pubblicato oggi.

“La mozione chiede al Sindaco di promuovere le iniziative necessarie per la modifica del PGT e per lo studio delle modalità di futura gestione, con invito a riferire al consiglio comunale.

D’altra parte, gli estensori del comunicato ignorano che non vi può essere legalmente commistione tra cimiteri per le persone e aree per animali, per ovvi motivi d’igiene e, soprattutto, per motivi culturali ed etici.

Spiace costatare che il calore estivo e l’inesausta volontà di criticare aspramente con pregiudizio cagionino infortuni come questo comunicato, che disinforma colpevolmente i concittadini su una decisione unanime del consiglio comunale, il quale ha accolto e fatta propria la mozione presentata dal capigruppo di Forza Italia, il consigliere di minoranza Agostino De Marco.

Si rassicurino i saronnesi: i loro rappresentanti eletti ponderano diligentemente le loro deliberazioni; ci si aspetta altrettanto da chi le critica”