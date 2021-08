TRADATE – Ieri alle 14.30 a Tradate lungo la strada provinciale 19, nel tratto che prende la denominazione di via San Michele, e per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine due autoveicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento tradatese che hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si tratta di un uomo di 51 anni e di una ragazza di 29 anni, è arrivata anche una ambulanza e gli accertamenti medici sono stati eseguiti all’ospedale cittadino, il “Galmarini”. Nessuno dei contusi è apparso in gravi condizioni.

Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno che si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso, al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo e per chiarire le eventuali responsabilità del sinistro; come sempre avviene in simili circostanze.

(foto: due immagini della scena del sinistro avvenuto alla periferia di Tradate)

