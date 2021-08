LIMBIATE – E’ stata abbattuta del 100% la quota tariffaria stabilita dal comune di Limbiate per le associazioni sportive che utilizzano impianti comunali.

L’amministrazione limbiatese ha così deciso di supportare, in quest’anno difficile per tutti, le società ed associazioni che stanno tentando di ripartire, proponendo ai tanti atleti e giovani un’attività in sicurezza. Per rispettare le normative anticovid imposte anche a chi organizza corsi, allenamenti, gare e campionati, le società hanno fatto (e ancora faranno da settembre) grandi sforzi: ecco perché il comune non batterà cassa e lascerà gratuito, sino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo delle palestre, del palazzetto, dei campi e degli impianti di gioco.

Nel frattempo, l’amministrazione limbiatse sta lavorando con la società Blu, che gestisce il centro sportivo di via Tolstoj, per installare due campi da padel.

