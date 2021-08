SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Davide sulla maxi variazione di bilancio.

“Sono completamente d’accordo con ciò che ha detto la consigliera Vanzulli, ovvero che le scelte sono proprie dell’amministrazione, questo bilancio infatti [approvato il 3/8/21] credo fortemente dimostri ciò che questa amministrazione rappresenta. Riassumerei con tre parole l’ottica di questo bilancio: attenzione e vicinanza verso i cittadini e innovazione, ci tengo a citare qualche capitolo:

– Siamo molto contenti dei 152 mila euro aggiuntivi che verranno investiti per lo sport e in maniera particolare per i 130 mila euro di impianti sportivi. Mentre guardiamo insieme con gioia le olimpiadi di Tokio, in cui sfilano e vincono le eccellenze italiane, potremo infatti celebrare le tante eccellenze saronnesi, in primo luogo il Saronno softball che ospiterà la Coppa delle Coppe che attirerà squadre da tutta Europa nella nostra città come era stato nel 2006 insieme a Caronno Pertusella e per secondo ma non per importanza l’investimento per la pista indoor di atletica al Pala Dozio che sostengo con un po’ di emozione essendo nipote del presidente dell’osa Saronno del ‘76

-A livello di innovazione tecnologica mi viene da pensare alla campagna elettorale: Quando Obiettivo Saronno parlava di smart city confrontandosi con la situazione del nostro comune, ferma all’età della pietra, o al massimo della carta, questa faceva quasi ridere, sembravamo degli utopisti. Oggi lo stiamo facendo, il livello è ancora molto basso, le cose da fare non sono poche ma in una città come Saronno nel 2021 non si può non investire in innovazione, questo è l’unico modo per far si che tutto sia più veloce, smart e anche economico.

– Quando parlo di vicinanza e attenzione verso i nostri cittadini il primo pensiero va ai servizi sociali, per cui abbiamo messo a bilancio altri 644 mila euro che andranno spesi in questi 4 mesi, il 13% di questa variazione per cui ringrazio l’assessore Pagani, con un attenzione particolare per il mondo delle disabilità, per i minori e per gli anziani ma una attenzione anche per la solidarietà alimentare che, seppur discutibile ciò che è stato detto dalla consigliera Vanzulli, sull’errore di investire sulla cultura in un momento di pandemia perchè quando si ha fame, a suo parere, non si pensa alla cultura, è importante sottolineare anche che ci sono modi e modi di supportare i bisogni alimentari e la precedente amministrazione non si è certo pregiata di avere attuato una particolare gestione.

– Io, invece, sono contento di vedere un investimento sulla cultura, mostre e concerti che verranno fatti a Saronno, se si vuole parlare di crisi bisogna ricordare che il settore dello spettacolo è forse quello che ne ha sofferto maggiormente e la cultura può favorire il commercio, la sicurezza e la vivibilità di una città, oltre che la sua crescita culturale.

-Un aspetto che merita di essere sottolineato è il proseguo di un lavoro sulle pari opportunità che di certo ha avuto poco spazio nella nostra città negli ultimi anni e che ora invece sta iniziando a prendere piede.

– Parlando di lavori pubblici invece sono particolarmente contento dei 180.000 euro investiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche che dimostrano l’attenzione di questa amministrazione per tutte le persone, barriere tra l’altro mappate anche grazie alle segnalazione dei cittadini permesse dall’app municipium, un grazie all’assessore Novella Ciceroni anche per portare avanti il contratto di quartiere del Matteotti: abbiamo promesso tanto a questo quartiere e stiamo dando il massimo per concretizzarlo, particolarmente felice ad esempio, per l’illuminazione del parco di via Da Vinci. Concludo con un pensiero alla sala Vanelli che con questa variazione di bilancio andiamo a sistemare, spero potremo tornarci il prima possibile perchè ne gioverà la democrazia della nostra città.

Per concludere, sentendo gli attacchi della minoranza sullo staff del sindaco, mi sento di dire che non ero presente nella precedente consiliatura e quindi le mie parole si possono leggere tra quelle della lista Obiettivo Saronno a mezzo stampa, la spesa che si criticava alla precedente amministrazione era dovuta a un addetto stampa pagato dai cittadini che però non soddisfava il bisogno di informazioni della cittadinanza, il sindaco e la giunta tutta non comunicavano. Questa amministrazione viene criticata perchè comunica troppo, noi crediamo nella trasparenza, quindi non possiamo che essere felici di tutto ciò.