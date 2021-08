SARONNO – Campo principale quello comunale di via De Sanctis a Saronno e campo secondario quello di Legnano, il “Peppino Colombo” di via Cesare Battisti: si è ormai avviate la macchina organizzatrice, a cura delle padrone di casa dell’Inox Team Saronno, in vista della ventinovesima edizione della Coppa delle Coppe di softball, la Women’s European cup winners cup che si giocherà dal 15 al 21 agosto.

Le partecipanti – Per questa edizione dell’appuntamento continentale (che in inglese prende il nome di Women’s European cup winners cup) raggiungeranno Saronno le olandesi dell’Olympia Haarlem e le ceche dell’Eagles Praga. Ci saranno anche Viladeans (Spagna), Carrousel Mosca (Russia), Neunkirchen Nightmares (Germania), Zurich Challangers ( Svizzera), Crazy chicklets (Austria), Les Pharaons (Francia), Chicaboo’s (Belgio), Fireballs (Israele), Mrki Medvedi (Croazia), Trnava Panthers (Slovacchia). Barracudas (Danimarca). Non ci sarà nessuna formazone del Regno Unito, la locale federazione ha deciso di non prendere parte, quest’anno, ad eventi fuori dal Paese, a causa dell’emergenza coronavirus.

(foto archivio: Brittany Abacherli, giocatrice dell’Inox Team Saronno)

08082021