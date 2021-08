SARONNO – “Vincere un campionato con i tuoi giovani nati tra il 2000 e il 2002 e cresciuti nel settore giovanile di casa praticamente sin da bambini con Claudia e Ale, in campo per più di 16 minuti di media per tutto il campionato, protagonisti in momenti importanti delle partite e della stagione, nonostante gli infortuni (contiamo un mignolo rotto e una mandibola fratturata solo in questa foto) e nonostante tutte le difficoltà dell’anno pandemico, beh… così è proprio impagabile!” A parlare i dirigenti dell’Az Robur Saronno, questa estate vittoriosa nelle finali nazionale di C Gold contro lo Spezia Basket, epilogo di una inarrestabile cavalcata e dopo avere già vinto con ampio anticipo anche la regular season di campionato.

“Quest’immagine è storica, lo si vede dall’emozione negli occhi di Carletto Legnani e di Antonio Melis insieme ai loro, ai nostri ragazzi Davide Tresso, Gabriele Pellegrini, Francesco De Capitani e Andrea Quinti” rimarcano dalla Robur.

09082021