SANFRATELLO – SARONNO – Una nuova iniziativa a San Fratello paese in provincia di Messina quasi gemellato con Saronno.

E’ entrato nel vivo il progetto “Le vie aleramiche normanno-sveve”. Si tratta di un’ analisi antropologica e genetica del comprensorio linguistico gallo-italico.

Il progetto coinvolge le Università di Palermo e di Bologna. Sono in atto il campionamento e l’indagine a San Fratello. La comunità del paese alla porte del parco dei Nebrodi è molto vicina a quella saronnesi non solo per la presenza di diversi sanfratellani nella città degli amaretti ma anche per le tante iniziative culturali, gastronomiche e sociali che hanno unito le due realtà alla scoperta di punti in comune e differenze.

Di questo nuovo progetto si era parlato anche negli ultimi scambi a Saronno pre pandemia.

(Nella foto, da sinistra, Marco Nania, responsabile dell’ indagine sul campo e i sui collaboratori, Mariella Iraci, Carmen Di Piazza, Filadelfio Crivillaro, Rosalia Carrini e Luigi Carroccetto.

Luca Sìneo (UniPA)