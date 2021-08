Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (12 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Perché più che una scelta è vocazione a spingermi a lanciare un altro dado, per avanzare di qualche posizione nel gioco del mondo, che non finisce mai, e non si vince mai! Jovanotti

Il soggetto ritratto è Emanuel Cica, ragazzo di 21 anni, nato e cresciuto a Saronno.Conosciuto anche come “Il mago” Emanuel è un prestigiatore illusionista molto apprezzato tra i giovani.

Danzatrice, creativa, insegnante, ricercatrice, imprenditrice. Alessia Pierri è co-fondatrice delle Officine del Sole a Saronno. Dal 2010 in città offre mille e una occasione per cogliere bellezza.

Marco è un chitarrista,busker e partecipante a 2 eventi di Rockin’1000. Inoltre ha partecipato al Acoustic Highlways al The Old Jesse e all’evento Unicef al Giuditta Pasta.La musica per lui è cultura.

Ha fatto 5.000 Km per venire a fare il “saronnese”. Non ha fatto ancora niente di importante per questa città, ma guardatelo, con una faccia così …. promette bene.Io ci credo.

