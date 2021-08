SARONNO – Il sottopasso di via Milano cambierà look: per come si presenta allo stato attuale, la pendenza dalla parte ciclopedonale è tanto eccessiva da rendere l’impianto fuorilegge.

Si tratta di un pericolo non solo per chi va in bici, spesso costretto a proseguire a piedi, ma anche per i pedoni. La pendenza verrà addolcita, così da ridurre il pericolo.

Secondo il progetto predisposto dal Comune, il sottopasso cambierà totalmente volto: l’intenzione è di renderlo meno buio, più luminoso e comodo – così come per marciapiedi, ciclabili e camminamenti adiacenti, che avranno inevitabilmente bisogno di interventi durante i lavori di riduzione della pendenza del sottopasso. Il progetto è definito nei minimi dettagli, a breve partiranno i lavori.

Il sottopasso è a pochi passi dal centro storico saronnese, una tappa obbligata per chiunque si diriga verso il cimitero cittadino di via Milano o verso l’impianto dell’ex Isotta Fraschini, che in futuro potrebbe essere un importante centro di ritrovo per eventi culturali.

(in foto: il sottopasso di via Milano in una giornata di pioggia)

07082021