SARONNO – Sta nascendo in questi giorni la prima associazione sportiva dilettantistica di skate del Saronnese. Il gruppo farà riferimento allo skate park del quartiere Matteotti in via Leornardo da Vinci.

Presidente del nuovo sodalizio sarà Dino Gallo volto noto per il suo impegno per il quartiere e tante iniziative d’intrattenimento e sociali a Saronno e non solo. Accanto a lui a un team ragazzi pronti a mettersi in gioco per creare questa nuova realtà.

“Siamo al lavoro – conferma Dino Gallo – lo statuto è pronto c’è tanta voglia di fare e di proporre nuove iniziative. Siamo pronti a dare il massimo e ad accogliere il contributo di tutti”.

Non mancano i progetti in cantiere a partire dalla quinta edizione di “The other side” che si vorrebbe concretizzare il prossimo 25 settembre: “Vogliamo recuperare quanto fatto in questi anni dando un seguito ad un appuntamento apprezzato e saronnese – continua Gallo – con alcune novità tra cui la presenza anche della categoria femminile”.

Il gruppo lancia il proprio appuntamento anche come occasione per trovare degli sponsor: “Ovviamente una nuova associazione ed un evento di questo tipo servono fondi e un aiuto da parte della città sarebbe prezioso e importante”.