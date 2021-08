TURATE – Guide turistiche per un giorno: il Comune lancia l’iniziativa “Presentiamo Turate”. “Sei un giovane appassionato di arte? Vuoi provare un’esperienza di volontariato nuova? Vuoi aiutarci a far conoscere Turate? Partecipa all’iniziativa “Presentiamo Turate!” e facciamo conoscere insieme il patrimonio culturale del nostro territorio” dicono dal Comune.

Per aderire è semplice: basta inviare una mail a [email protected], per ricevere poii tutti i dettagli. Tutti possono aderire, l’iniziativa è pensata nello specifici per studenti ed appassionati in storia dell’arte. In occasione di alcune giornata l’Amministrazione civica turatese aprirà le porte di diversi beni e spazi storici del paese, per farli conoscere ai suoi cittadini ed agli abitanti del circondario, e presentare il patrimonio artistico e culturale locale.

Per tutti, dunque, una opportunità per scoprire le bellezze artistiche e storiche del paese di Turate; iniziativa inedita che si concretizzerà nel corso dei prossimi mesi.

(foto archivio: una immagine dello storico Palazzo comunale nel centro di Turate)

