SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno relativamente il cimitero per gli animali da affezione.

Riprendiamo la nota scritta qualche giorno fa da un piccolo gruppo di cittadini, tra cui un commissario di Forza Italia e gli altri politicamente di centro destra, apparentemente a proposito della mozione presentata – dall’unico esponente del gruppo politico appena citato – nell’ultimo consiglio comunale, per avere l’appiglio alla critica facile e sterile, basata su presupposti ben lontani dalla realtà.

Un cittadino frettoloso, leggendo quel comunicato, avrebbe l’impressione che gli attuali amministratori della città siano diventati – o siano sempre stati – persone senza morale, senza valori, senza religione, ipocriti, egoisti e incapaci di capire cosa serve alla città. Tutto ciò perché all’unanimità è stata votata favorevolmente la mozione che apre un nuovo tema a Saronno, cioè la realizzazione di un cimitero per gli animali domestici, realtà già presenti in altri Comuni. La mozione è stata approvata dopo essere stata emendata dalla maggioranza perché, così come presentata, non era tecnicamente accettabile. I consiglieri di Obiettivo Saronno hanno votato a favore perché nel programma amministrativo la lista civica ha posto molta attenzione al tema della cura degli animali e la mozione era allineata a questo pensiero.

Il tema scottante, sul quale questo gruppo di cittadini ha esageratamente ricamato, è la promiscuità tra il futuro cimitero per gli animali e le aree cimiteriali dove riposano in pace le persone. Dove hanno letto questa informazione, falsa e tendenziosa? Come già ricordato da altri colleghi, nella mozione nessun cimitero esistente viene citato, le soluzioni devono essere ancora valutate e decise anche perché l’attuale Piano di governo del territorio (Pgt) non prevede questa possibilità e di conseguenza sarà necessario prima aggiornare le regole.

Detto ciò, le elucubrazioni mentali e le deduzioni spiacevoli rivolte a chi siede oggi in Sala Vanelli dai cinque cittadini che hanno anche rivestito ruoli istituzionali, crollano come un castello di carte al primo refolo di vento.

Parlando del cimitero maggiore di via Milano, tema aperto da questi cittadini, siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che la necessità di creare nuovi loculi e un’area per la dispersione delle ceneri sia rimasto un progetto nel cassetto, come tanti altri dell’Amministrazione precedente. Come loro citano, se questa è la priorità perché negli ultimi anni non è stato fatto nulla pur avendo inserito l’intervento nel Documento unico di programmazione con 100 mila euro di investimento? Tra i firmatari del comunicato c’è il nome dell’allora assessore ai Lavori Pubblici e per questo motivo le considerazioni svolte ci lasciano ancora più perplessi.

Ricordiamo ai cittadini saronnesi che durante l’ultimo consiglio comunale del 3 agosto, i consiglieri di maggioranza hanno approvato favorevolmente la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che prevede, proprio per il cimitero in questione, una variazione di 350 mila euro in più rispetto ai 100 mila euro previsti dall’Amministrazione precedente. Ciò come riscontro oggettivo al fatto che attualmente Saronno è governata da persone che sanno quali sono le tematiche da affrontare, sanno definirne le priorità e hanno la capacità di pianificare le azioni e le risorse necessarie per attuare quanto definito. Non solo parole e documenti depositati agli atti ma concretezza nella realizzazione di ciò che serve. Questi interventi sono stati studiati e progettati dagli uffici preposti e i fondi verranno impegnati entro la fine del 2021.

Vogliamo rassicurare i cittadini che, nonostante il caldo di queste settimane estive, siamo ancora lucidi e in grado di valutare cosa è bene per la città, in accordo alla fiducia che hanno riposto in noi in fase di scelta nelle urne elettorali e alle linee di azione definite nel programma amministrativo di chi oggi governa la città. Obiettivo: lavorare per voi, sempre.

(foto d’archivio)

10082021