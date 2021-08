SARONNO – Non solo allagamenti, piante cadute e rami finiti sulla sede stradale e marciapiedi nelle ultimi settimane i temporali estivi hanno fatto una strage di modem a Saronno ma anche nella vicina bassa comasca.

A confermarlo i tanti interventi ad opera dei diversi tecnici delle compagnie telefoniche che hanno dovuto provvedere a riparazioni e sistemazioni.

Diversi i saronnesi residenti nella zona sud che sono rimasti senza internet dopo uno dei temporali più violenti. Basti dire che solo nella zona di via Filippo Reina sono stati sostituiti nell’ultima settimana una decina di modem. Situazione ancora peggiore a Rovello Porro dove a finire ko sono stati un centinaio di modem sempre per le conseguenze di temporali con tuoni e fulmini. Diversi anche i problemi provocati da sbalzi di tensione nelle centraline telefoniche. Tantissime le chiamate per interventi di manutenzione o ripristino. Un problema decisamente impattante non solo per il tempo libero ma anche per il lavoro visto che molti lavoratori complice la pandemia sono ancora, alcuni giorni alla settimana, in smart working.