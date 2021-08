SARONNO – Anche quest’anno le stelle cadenti si faranno attendere: “Le Perseidi – ha spiegato dalla Rai l’astrofisico Mauro Messerotti, dell’Università di Trieste e dell’istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) – non offriranno lo spettacolo migliore nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma raggiungeranno il picco il 12 agosto, raggiungendo le condizioni ottimali per essere osservate dalle 21 alle 24″.

In attesa di vedere le migliori stelle cadenti è arrivata puntuale la “Ninna nanna” del Prenna: l’immancabile composizione del saronnese Luca Brenna che da tempo si cimenta in queste rime rigorosamente a tema, oggetto in passato anche una raccolta e sempre apprezzate da amici e concittadini di Saronno. Rime che oggi raggiungono tutti anche sui social network.

Ecco quella sulle stelle cadenti

Ninna nanna delle stelle cadenti

che nel cielo volano belle splendenti

Donando alle nostri menti tanto stupore

e riempiendo di magia il nostro cuore

Per rendere il desiderio più vero realtà

e ricolmandoci di tanta vera felicità!