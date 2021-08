SARONNO – Saronno sarà presto ospite di un centro di ricerca e produzione di nano particelle cellulosiche. Si tratta di un impianto raro in Italia e in Europa, dove una squadra di scienziati approfondirà la nuova frontiere delle nano particelle di cellulosa, un materiale di rilevante importanza nel campo industriale.

Già dal marzo scorso il cantiere in via Montoli è stato avviato, dando vita al progetto frutto della collaborazione tra Fondazione Cls onlus di Saronno e una equipe di scienziati, ingegneri e tecnici sotto la guida del Professor Luciano Piergiovanni, Professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Milano e Professore a contratto con l’Università di Udine che appunto sta sviluppando ed approfondendo la tecnologia delle nano particelle cellulosiche.

“E’ una realtà unica in Italia e tra le poche in Europa – comunica Fondazione Cls – impegnata in tecnologie d’avanguardia, rende onore e lustro a Saronno, quale punto di riferimento in Italia e in Europa sulle nano particelle cellulosiche.”

Il trattamento di carta e cartone non è estraneo alla cooperativa: ormai da diversi anni la cooperativa gestisce un scatolificio, dove diversi disabili hanno trovato opportunità di lavoro, costruendo una propria indipendenza.

