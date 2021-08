UBOLDO – Oggi due incidenti stradali ad Uboldo. Alle 10.10 intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi in via 4 novembre per un pedone investito; una donna di 57 anni è stata medicata sul posto dal personale di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, accorsa sul posto. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Secondo incidente oggi ad Uboldo alle 16.40 sempre in via 4 novembre: per il tamponamento fra due automobili sono rimasti contusi un uomo di 73 anni ed una donna di 67 anni. Sul posto due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Croce rossa di Lainate, i feriti non hanno riportato gravi conseguenze. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Saronno.

(foto archivio: precedente incidente in via 4 novembre a Uboldo)

