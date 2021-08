Volley giovanile, Pallavolo Saronno invita al summer camp

SARONNO – Appuntamento con il “Volley summer camp” promosso dalla Pallavolo Saronno al palazzetto “Felice Dozio” di via Biffi. Previste tre settimane all’insegna del volley e del divertimento. Prima setitmana dal 23 al 27 agosto, poi dal 30 agoto al 3 settembre e dal 6 settembre al 10 settembre, per informazioni è possibile contattare il direttore sportivo Roberto Munk all’indirizzo email [email protected]

La Pallavolo Saronno si presentà così.

Tutto cominciò 30 anni fa con una semplice idea e una forte speranza: dare la possibilità a tutti quei ragazzi che passavano la loro giovinezza per le strade di avere lo sport come centro di aggregazione e di formazione integrativa a quella fornita dagli istituti scolastici. Bastò poco, una rete un paio di palloni e una forte carica emozionale nel voler vivere veramente questo sport. E in poco tempo la nostra società sportiva si è affermata nel tessuto cittadino.

Per svolgere con serietá e dedizione questi progetti la nostra societá, oltre al volontariato dei nostri sei dirigenti si avvale della collaborazione di sei allenatori con qualifica Fipav e numerosi collaboratori tra gli atleti, protagonisti dentro e fuori dal campo.

Le attivitá si svolgono, anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Saronno nelle strutture sportive del palazzetto “Felice Dozio” in via Biffi, per la prima squadra, e nella palestra “Rodari” in via oti per le altre squadre.