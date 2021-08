“Nonostante l’età avanzata per questo tipo di sport, la sua tempra, il suo talento e la sua esperienza fanno sì che venga considerato tuttora un risorsa preziosa per la squadra. Questo mondiale è stato particolarmente difficile per l’italia che, a causa della pandemia, non è riuscita a mantenere sufficientemente alto il livello di allenamento, come invece evidentemente hanno fatto le altre squadre come Usa, Canada, Norvegia, Corea. Nonostante questo la squadra ha combattuto al meglio delle sue possibilità conquistando un onorevole settimo posto – ricordano dalla civica – Questo non è sufficiente per la qualificazione automatica alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, solo le prime 5 squadre passano, che è il prossimo traguardo della squadra, però l’Italia avrà un’altra possibilità di qualificazione a novembre partecipando ad un torneo a 5”.