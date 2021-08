CARONNO PERTUSELLA – Coma anticipato da ilSaronno si è allargata la coalizione che sosterrà Marco Giudici Sindaco alle prossime elezioni comunali a Caronno Pertusella.

La lista civica civico 2030, il partito democratico e la lista civica Unione di Centro sinistra si presenteranno uniti di fronte alla cittadinanza di Caronno Pertusella e Bariola, per affrontare le prossime elezioni comunali che si terranno il 3-4 ottobre.

Dopo un lavoro durato oltre un mese e che ha coinvolto 45 concittadini su tavoli tematici è stato elaborato e definito il programma amministrativo 2021-2026 Marco Giudici Sindaco.

“A questo programma hanno dato un contributo sostanziale molti giovani che condividono la stessa passione e la stessa voglia di impegnarsi per le tematiche ambientali e per la sostenibilità – si legge in una nota della coalizione – per far nascere nuove sinergie capaci di proseguire al meglio il percorso intrapreso in questi anni dalle amministrazioni di centro sinistra questi giovani hanno costituito una lista civica, “Civico 2030”, che affiancherà il Partito Democratico e la lista civica Unione di Centro Sinistra nel sostegno al Sindaco uscente.

Il percorso programmatico fatto insieme, la condivisione di obiettivi e scelte per la nostra comunità stanno alla base di questa convergenza, che ha portato queste tre liste a sottoscrivere un’alleanza per la nostra città.

Insieme alla volontà di continuare una positiva esperienza amministrativa da parte delle forze politiche uscenti si è aggiunta la competenza, le proposte e la determinazione di tanti giovani per rendere Caronno Pertusella migliore, più attrattiva, sempre più attenta all’inclusione sociale e per una convivenza più sostenibile”