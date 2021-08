SARONNO – Risolvere le criticità dei ciclisti saronnesi è possibile: a cercare di dimostrarlo è Fiab, l’associazione dei ciclisti saronnese, che nei mesi scorsi ha presentato in municipio i propri consigli per l’Amministrazione.

Tra questi, di particolare rilevanza, è la soluzione innovativa del “senso unico eccetto bici”, già sperimentata in diverse zone d’Italia, tra cui le vicine Cogliate e Turate, con successo, così come in altri paesi europei.

Altra ipotesi gettonata dall’associazione dei ciclisti è quella della liberalizzazione della velostazione di via Luini, dietro la stazione, ad oggi accessibile solo a chi in possesso di abbonamento; Fiab proporrebbe, invece, di permettere l’accesso a chiunque acquisti un regolare biglietto ferroviario.

L’associazione saronnese ha inoltre sottolineato le carenze della zona Ztl, la zona a traffico limitato del centro: non essendoci traffico, l’accesso alle biciclette è agevolato, ma manca un’adeguata segnaletica per i ciclisti. In particolare, è assente uno spazio delimitato per le biciclette che si trovano quindi a circolare in mezzo ai pedoni.

Inoltre, commenta l’associazione: “Non esiste un raccordo ciclopedonale per continuare verso piazza San Francesco e la stazione Fnm, raccordo che si potrebbe realizzare con facilità e pochissima spesa. Occorre anche realizzare una passerella ciclabile nel sottopasso di via I maggio, analogamente a quanto fatto con i sottopassi delle vicine Rovello Porro e Turate, perché questo é un passaggio cruciale per la città e molto pericoloso. Inoltre la salita dal sottopasso verso il centro va raccordata con piazza San Francesco e lo scalo ferroviario, mentre quella verso il teatro “Giuditta Pasta” va raccordata con viale Santuario”.

(in foto: corso Italia nel centro di Saronno)

