Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (14 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Una bella storia saronnese: Nadia Cinco, da 25 anni attivista del Comitato Bambini di Chernoby, e Anna Kenya, bielorussa arrivata per la prima volta a Saronno nel 1998, con la neonata figlia Maria.

Atleta, poi allenatore e presidente della Rari Nantes, ha sempre vissuto con entusiasmo il nuoto. E’ stato anche coordinatore per Saronno Servizi, atleta master e ora gestisce il Bar Stel in piscina.

L’OCCASIONE DELLA VITA. Della squadra Saronno Softball A. S. D. Ruolo: Esterno. Fabrizia è una probabile convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Locale piccolo e accogliente dove si possono trovare prodotti artigianali di ottima qualità spaziando dal dolce al salato. Partecipa alla lotta contro lo spreco alimentare tramite l’App TooGoodToGo

Energico, solare, altruista. “Gian” è il papà della Cooperativa Sociale “Dandelion”, luogo accogliente di serenità, aiuto e divertimento per le fragilità e difficoltà dei piccoli della nostra città.

QUI TROVATE TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO PUBBLICATE SU ILSARONNO

QUI TROVATE LA SEZIONE DE ILSARONNO DEDICA A FUS

QUI TROVATE IL DEBUTTO DI FUS

QUI TROVATE LA FINALE E I VINCITORI

QUI I VINCITORI DEL PREMIO ILSARONNO

QUI IL SITO DI FUS