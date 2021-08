Il Parco delle Groane in Calabria per l’emergenza incendi

SOLARO – Nella giornata di lunedì 9 agosto, il Parco delle Groane, a seguito della convenzione con la Provincia di Como, si è reso disponibile fornendo due volontari AIB (dell’antincendio boschivo) a supporto della mobilitazione nazionale legata all’emergenza che si è radunata in Calabria in queste ore per far fronte al grave problema legato agli incendi.

La colonna di mezzi della quale fanno parte, oltre al Parco delle Groane, anche la Provincia di Como, la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, è quindi operativa da ieri 10 agosto sul territorio calabrese, a supporto delle autorità locali.

I volontari AIB sono stati dislocati in località Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza.

11082021