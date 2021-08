ORIGGIO – Musica ad alto volume, chiacchiere e risate così un gruppo di ragazzi aveva deciso di passare la serata in vicolo Puppo. Non avevano però fatto i conti coi residenti. Non riuscendo a dormire, visto il rumore che arrivava dalla strada complici le finestre aperte per il caldo, alcuni origgesi hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

In pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha iniziato un accertamento per cercare di capire cosa stesse succedendo. Un giovane ha subito tradito un certo nervosismo facendo scattare una perquisizione. Addosso, in una tasca, aveva un piccolo sacchetto di plastica con 5 grammi di marijuana. Un quantitativo consentito per uso personale ma che non eviterà guai al 18enne. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura di Varese come consumatore di sostanze stupefacenti. Sarà chiamato ad un incontro con uno psicologo e a suo carico potranno essere presi provvedimenti di natura amministrativa (come la sospensione della patente o del passaporto).

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i giovani si sono presto dispersi mettendo fine ai rumori molesti.

