Softball, per la Coppa il coach caronnese Argenis Blanco nello staff delle francesi Pharaons

CARONNO PERTUSELLA – Argenis Blanco, manager della Rheavednors Caronno, farà parte del team di allenatori alla guida della formazione che rappresenterà la Francia alla Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball in programma dal prossimo 16 agosto a Saronno. Con le Pharaons ci sarà dunque anche Blanco, nel ruolo di pitching coach.

Questo il comunicato del club transalpino.

On continue avec le staff et c’est Argenis Blanco qui sera le pitching coach des Pharaonnes. Actuellement head coach de l’équipe féminine de @rheasoftball Caronno, il porte régulièrement les Rheavendors en playoff de la division 1 nationale italienne. Venezuelien, il a un parcours riche et remarquable. Passionné de la balle jaune, il adore transmettre et faire grandir les plus jeunes au softball. Nos lanceuses vont être très bien accompagnés!