SOLARO – Grosso incendio stanotte a Solaro in via Varese. A bruciare, dopo l’una, un garage dove erano stoccate alcune bombole tra cui una di ossigeno e una acetilene. Sulle cause dell’incendio sono in corso gli accertamenti congiunti dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona svegliati dal botto e accorsi a vedere osa stesse succedendo. Vedendo una densa colonna di fumo hanno chiamato il numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere la squadra dei vigili del fuoco dei distaccamento di Saronno che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza bombole e garage. Purtroppo si registrata anche un ferito il proprietario che ha riportato diverse ustioni nel tentativo di spegnere le fiamme. E’ stato medicato sul posto dal personale della Croce Viola di Cesate.

A seguire l’evolversi della situazione anche il sindaco Nilde Moretti allertata dai carabinieri che, come detto, hanno dato il via agli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Raffaele)