Via l’amianto dagli edifici pubblici: un contributo da 170.000 euro

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale, che ha ricevuto un contributo significativo per la rimozione dell’amianto in edifici pubblici.

L’importante lavoro che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sul fronte del reperimento del maggior numero di fondi terzi per la realizzazione di interventi sul territorio porterà a Saronno 170.000 euro per la rimozione dell’amianto presente in alcuni edifici comunali.

E’ arrivata nei giorni scorsi la notizia dell’ammissione e del finanziamento, attraverso il bando regionale, del progetto saronnese che riguarda la rimozione dell’amianto dal magazzino comunale. “Questo intervento – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni – verrà realizzato nel 2022, insieme a quello messo a bilancio, con uno stanziamento di 200mila euro, durante l’ultima variazione approvata dal Consiglio comunale e che riguarda la rimozione all’inceneritore del cimitero e in altri spazi interni nei centri sportivi”.

11082021

(foto archivio)