Calcio giovanile, dall’Ardor Lazzate al Como per vincere lo scudetto

LAZZATE – “Complimenti al Como 1907 e al nostro ex tesserato Giacomo Ferloni per essersi laureati campioni d’Italia Under 17 Serie C! Giacomo, portiere classe 2004, ha disputato l’intera stagione 2019-20 in maglia gialloblù, prelevato su intuizione di Luca Vago dalla Faloppiese e trasferitosi successivamente alla società lariana”: ad inviare le doverose congratalazioni a Giacomo sono i dirigenti lazzatesi.

Da parte dell’Ardor Lazzate anche la prossima stagione verrà riservata la massima attenzione per la crescita del settore giovanile, anche l’obiettivo di disporre di un “vivaio” sempre più ampio da affiancare alla formazione maggiore, che milita nel campionato di Eccellenza.

Per l’Ardor Lazzate la stagione da poco archivata è stata particolarmente importante anche perchè ha visto la riapertura dello stadio comunale di via Laratta, dopo la forzata pausa nel momento più acuto dell’emergenza per il coronavirus, con il nuovo sintetico e spazi resi ancora più accoglienti.

(foto: l’ex giocatore dell’Ardor Lazate, Giacomo Ferloni, ora in forza al Como 1907)

12082021