Chiusura Gianetti: Dante con Silvia Scurati cuochi al presidio per i lavoratori

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Si è tenuta ieri sera, mercoledi 11 agosto, al presidio gestito dai lavoratori della Gianetti Ruote in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, una cena sotto le stelle organizzata da un gruppo di volontari Bareggio (Milano) capitanati dal consigliere regionale bareggese Silvia Scurati che insieme al vice-sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, hanno cucinato per tutti i presenti.

“Avevo preso l’impegno insieme all’amico Dante – commenta il consigliere Silvia Scurati – di organizzare una cena proprio questa settimana per stare vicino agli operai e alle loro famiglie impegnati in questo presidio. E’ importante che tutte le istituzioni diano tutto il loro supporto per fare in modo di sbloccare questa situazione. Anche serate come questa devono contribuire a mantenere alta l’attenzione: non lasciamoli soli ma tutti insieme dobbiamo lavorare per bloccare i 152 licenziamenti arrivando a una soluzione condivisa che metta l’azienda dinanzi alle proprie responsabilità e con un nuovo compratore ripartire subito”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto: un momento della serata)

