Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (15 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Saronnese d’adozione dagli anni ’50, Paolo è noto per la sua passione per le bocce, l’ultima gara vinta a 90 anni. Ora ne ha 100 ed è orgoglioso di essere uno dei cittadini più anziani di Saronno!

Generoso benefattore e imprenditore della città. Fondatore di società, tra le quali TCI, il villaggio SOS e molte attività commerciali. Presidente dell’FBC SARONNO CALCIO fino al 2014.

Il bronzo di Saronno

Scegliere una persona era troppo difficile, allora ho scelto tutti. Ogni abitante di Saronno dà il suo contributo per costruire questa città.

Elena è una maestra molto brava, ha insegnato a tanti bambini come me a crescere imparando tante cose.

