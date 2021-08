LIMBIATE – Grosso incendio ieri pomeriggio al Villaggio Giovi, in via Curiel a Limbiate, nelle vicinanze del confine con Paderno Dugnano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno presto scoperto le origini del rogo: a bruciare materiale che era stato ammassato in uno spazio posto fra il sottotetto di un edificio residenziale ed il relativo vano scale, al settimo piano dello stabile.

Poche le persone in vacanza, pur in questo periodo: visto che nella palazzina molti residenti erano presenti, la decisione è stata quella di evacuare lo stabile a scopo cautelare, e si stanno valutando eventuali danni agli alloggi.

Sul posto le squadre dei pompieri di Monza, Lazzate, Bovisio Masciago, Desio e Lissone, le pattuglie della polizia locale limbiatese e quelle dei carabinieri della Compagnia di Desio oltre a una ambulanza della Croce viola di Cesate, a scopo cautelare, per fortuna nessuno si è fatto del male.