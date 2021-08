SARONNO – Dal 4 al 7 agosto si sono svolti alla piscina del Foro Italico a Roma i campionati italiani di categoria, manifestazione che l’anno scorso non si era svolta a causa della pandemia. Quest’anno però si tratta di un’edizione con criteri di ammissione molto più stringenti, volti a limitare il numero degli ammessi rispetto al consueto.

Per la Rari Nantes Saronno sono stati tre gli atleti che hanno ottenuto la partecipazione: Asia Villa, Alessandro Canti e Davide Ottoni.

Asia Villa classe 2006 al primo anno della categoria Juniores arriva agli italiani con ben sei medaglie conquistate ai Regionali. Gareggia nei 50, 100 e 200 rana e nei 50 e 100 farfalla. Il suo migliore piazzamento è 12^ nei 100 rana. Tutte le gare le consentono di fare esperienza e di confrontarsi con le migliori atlete.

Davide Ottoni classe 2003 categoria Juniores ha gareggiato nei 50 e nei 100 rana dimostrando grande grinta e determinazione. Lo stesso ha fatto Alessandro Canti classe 2004 -anche lui Juniores- nei 50 stile libero portando a casa un’ottima prestazione.

Il direttore tecnico Leonardo Sanesi commenta così l’evento “È stata una trasferta tutto sommato soddisfacente: dopo un campionato regionale in grandissima forma, i nostri atleti hanno avvicinato i loro migliori tempi, per lo più scalando posizioni in classifica generale. Tanta è stata la voglia di normalità, che speriamo si concretizzi sempre più con la prossima stagione”.

Ora le meritate vacanze, in attesa di ritrovare tutti gli atleti dei vari settori pronti a rientrare in vasca a settembre.