SARONNO – Troppi pochi posteggi liberi nei pressi della stazione di Saronno Sud: la strada che porta alle ferrovie della periferia saronnese, alle porte di Cascina Colombara, presenta spesso soste irregolari.

Il fenomeno non può passare inosservato agli abitanti della zona, soprattutto quando le “soste selvagge” diventano di ostacolo per la circolazione sulla strada: il caso non è insolito, in diversi posteggiano intorno alle aiuole nel piazzale di fronte allo scalo di Ferrovienord, creando disagi ai residenti.

“Anche quando l’assalto dei pendolari si è ridotto per lo smart working – commentano – e le restrizioni imposte dall’emergenza per il coronavirus, c’è chi comunque posteggia l’auto in divieto di sosta, per essere più vicino allo scalo ferroviario e risparmiare qualche metro a piedi”.

La situazione non può che peggiorare quando le attività lavorative sono a pieno regime: le vetture finiscono per essere posteggiate lungo l’intera via San Carlo, a bordo strada, fino all’intersezione con via Don Sturzo; lo stesso fenomeno accade nel tratto di vale Lombardia che costeggia la Saronno-Monza.

(in foto: la stazione di Saronno Sud)

10082021