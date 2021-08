Calcio d’estate, l’Atalanta (Primavera) prossimo avversario della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – “A Caronno Pertusella arriva l’Atalanta. Venerdì 13 agosto secondo test match per i nostri ragazzi, che affronteranno la formazione Primavera della Dea”. Ad annunciarlo sono i dirigenti della Caronnese (serie D) che si prepara dunque a questo nuovo appuntamento. Il fischio d’inizio è previsto alle 17, si potrà entrare allo stadio di corso della Vittoria soltanto se muniti di green pass, come previsto dalle attuali normative delle autorità sanitarie per l’accesso alle strutture sportive nel contesto delle misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus.

a Caronnese è reduce dell’amichevole persa di misura contro la Pro Patria , che ha segnato il debutto nell’annata 2021-2022. Una stagione che vedrà la formazione di Caronno Pertusella ancora impegnata nel campionato di serie D. Per la Caronnese, malgrado la sconfitta, sono giunti buoni riscontri nell’incontro di esordio contro i bustocchi.

(foto archivio: allenamento della Caronnese Calcio sul campo dello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

13082021