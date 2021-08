GERENZANO – Movimentato episodio l’altra notte tra Gerenzano e Saronno una ragazzina minorenne che, andata a trovare il fidanzatino a Gerenzano non voleva più tornare a casa. A chiarire l’accaduto con precisione saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno che sono stati chiamati dalla mamma di una saronnese minorenne.

Secondo quanto emerso in questa prima fase ci sarebbe stato un vivace alterco tra le mamme dei due fidanzatini placato proprio dai militari intervenuti sul posto intorno all’una di notte. Una vicenda che si è conclusa rapidamente e senza conseguenze per tutte le parti coinvolte, le mamme e i due minorenni, con la calma riportata dai militari che comunque hanno raccolto tutte le testimonianze dei presenti anche se al momento non pare che la vicenda possa avere strascichi legali.

(foto d’archivio: una pattuglia di carabinieri impegnata in un controllo notturno nel Saronnese)